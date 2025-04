Il vino come racconto del territorio | ecco le masterclass Piccoli sorsi con gli esperti sommelier

masterclass ed un solo filo conduttore: il vino come racconto di territorio. Appuntamento dedicato all’enologia di qualità domenica 13 aprile, da mezzogiorno in poi, all’hotel Tre torri di Agrigento al Villaggio Mosè. L’evento si chiama “Piccoli sorsi” ed è organizzato dalle sezioni di. Agrigentonotizie.it - Il vino come racconto del territorio: ecco le masterclass “Piccoli sorsi” con gli esperti sommelier Leggi su Agrigentonotizie.it Dueed un solo filo conduttore: ildi. Appuntamento dedicato all’enologia di qualità domenica 13 aprile, da mezzogiorno in poi, all’hotel Tre torri di Agrigento al Villaggio Mosè. L’evento si chiama “” ed è organizzato dalle sezioni di.

Ecco la nuova carta geoviticola di Montalcino. Raccontare il Trentino del Vino: il libro su storia, enologia e cultura di un territorio unico. Vinitaly 2025. Innovativi, irriverenti, da uve e territori diversi: ecco i temporary wine di Andrea Moser. Only Wine 2025: ecco le novità della 12ma edizione. Svelati i migliori vini del 2024 secondo Marco Colognese! Ecco le bottiglie più entusiasmanti per bere bene. Ne parlano su altre fonti

Innovativi, irriverenti, da uve e territori diversi: ecco i temporary wine di Andrea Moser - Produciamo vini del cuore: ogni anno cambiano e raccontano luoghi, territori, persone ... come vogliamo - a creare i vini prêt à porter". Ecco i vini scelti da Andrea Moser per la degustazione ... (repubblica.it)

Masciarelli, vino e ospitalità incontrano l’arte, per un racconto unico del territorio - come la creatività arricchisca il racconto di un vino, trasformando ogni visita in un viaggio sensoriale tra cultura, paesaggio ed emozioni. La nostra famiglia ha sempre creduto nel legame tra il ... (insideart.eu)

Innovativi, irriverenti, da uve e territori diversi: ecco i temporary wine di Andrea Moser - Produciamo vini del cuore: ogni anno cambiano e raccontano luoghi, territori, persone, vitigni e idee diversi. La sperimentazione è il vero plus di questo progetto: ogni vino è unico ... (laprovinciapavese.gelocal.it)