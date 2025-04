Anteprima24.it - Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di serie A: spunta anche il nome di un ex Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiSono una dozzina iper fatti fino al 2023, nell’inchiesta milanese su un giro diclandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi deiiscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo. Tra i nomi c’èquello di Cristian Buonaiuto, calciatore che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dele che attualmente milita nel Padova, nel girone A diC. I fatti contestati risalgono al biennio 2021-2023, quando il calciatore militava nelle fila della Cremonese.Nell’inchiesta milanese dei pm Filippini e Amadeo e della Gdf sul presunto giro di, in particolare sul poker on line, e che ha portato a un decreto di sequestro da 1,5 milioni di euro, firmato dalla gip Lidia Castellucci per fatti fino al 2023, è stato accertato che Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, “per far fronte al pagamento dei debiti di gioco, si sia avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri”, tra cui Federico Gatti, difensore della Juventus e suo ex compagno di squadra e che non è indagato.