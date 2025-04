Quotidiano.net - Dazi USA: impatto negativo sul Pil fino al 2027, avverte Dombrovskis

Leggi su Quotidiano.net

"Secondo le nostre ultime simulazioni con un modello sull'deistatunitensi, il Pil degli Stati Uniti si ridurrebbe dallo 0,8 all'1,4% entro il. L'sull'Ue sarebbe inferiore a quello degli Stati Uniti, circa lo 0,2% del Pil. Se ifossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l'Ue, l'1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdisnella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Varsavia.