Quotidiano.net - Riunione sul Ponte di Messina: Salvini e Ciucci discutono il Piano economico

Stamattina si è tenuta unapresso la società Stretto didove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteoha incontrato l'amministratore delegato della società, Pietro. Lo spiega una nota del Mit. Sono state analizzate, tra l'altro, le attività in corso legate alle previste comunicazioni all'Unione Europea - grazie all'approvazione in consiglio dei Ministri del cosiddetto 'report Iropi', alla definizione delfinanziario, all'Accordo di programma che definisce gli impegni tecnici e finanziari dei firmatari (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell'Economia e delle finanze, regione Calabria, regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di) per il miglior coordinamento e sincronizzazione dei lavori di costruzione delsullo Stretto die dei suoi collegamenti.