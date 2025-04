Fridays for Future Milano flash mob davanti a showroom di Tesla

Fridays for Future con diversi cortei che si sono sviluppati in tutta Italia. A Milano flash mob degli studenti davanti allo showroom di Tesla in Piazza Gae Aulenti. Una protesta per la giustizia climatica e sociale "in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori", fanno sapere i manifestanti. Il movimento ambientalista nacque grazie alla giovane svedese Greta Thunberg: l'attivista aveva partecipato nell'ottobre scorso a una manifestazione proprio qui a Milano.

