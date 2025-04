Gravina di Catania abbandono incontrollato dei rifiuti | Dusty interviene con una pulizia straordinaria

abbandono incontrollato di rifiuti a Gravina di Catania, Dusty ha effettuato oggi, 11 aprile, un intervento di pulizia straordinaria che ha interessato nello specifico Viale Dell’Autonomia e che ha visto gli operatori ecologici impegnati nell’ispezione dei sacchi di rifiuti e nello spazzamento meccanico e manuale dei marciapiedi e della strada.L’Azienda Dusty, che gestisce i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene ambientale nel comune etneo, ha inteso così confermare il suo impegno per dare continuità ad un processo virtuoso che punta all’eccellenza negli standard di pulizia e salvaguardia del territorio. Dayitalianews.com - Gravina di Catania, abbandono incontrollato dei rifiuti: Dusty interviene con una pulizia straordinaria Leggi su Dayitalianews.com L’Azienda che gestisce nel comune etneo il servizio di raccolta differenziata e di igiene ambientale ha provveduto all’ispezione dei sacchi e allo spazzamento meccanico e manuale dei marciapiedi di Viale dell’Autonomia.Per fronteggiare il grave problema dell’didiha effettuato oggi, 11 aprile, un intervento diche ha interessato nello specifico Viale Dell’Autonomia e che ha visto gli operatori ecologici impegnati nell’ispezione dei sacchi die nello spazzamento meccanico e manuale dei marciapiedi e della strada.L’Azienda, che gestisce i servizi di raccolta differenziata deie di igiene ambientale nel comune etneo, ha inteso così confermare il suo impegno per dare continuità ad un processo virtuoso che punta all’eccellenza negli standard die salvaguardia del territorio.

