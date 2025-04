Robadadonne.it - Edie Sedgwick, perché una ragazza bellissima e di successo si uccide a 28 anni

Capelli corti e biondi, occhi truccati pesantemente e un fascino ineguagliabile: in poche parole,incarnava la coolness degliSessanta, tanto da far innamorare (platonicamente parlando) anche Andy Warhol, che per due intensila rese la superstar della sua Factory.Proveniente da una famiglia ricca e problematica, con due fratelli morti giovanissimi (uno suicida e l'altro in un incidente),divenne subito l'emblema della scena culturale e artistica di New York, ancheresisterle era impossibile. "Bella, aristocratica, talmente assorbita in se stessa da attirare attenzione e piacere al primo sguardo", disse di lei Truman Capote.