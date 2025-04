Movieplayer.it - Normal People torna su RaiPlay e ci ricorda perché abbiamo ancora il cuore spezzato

Leggi su Movieplayer.it

La serie tratta dal romanzo di Sally Rooney che ha lanciato Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones è una delle più oneste e attuali riflessioni sull'amore e sul concetto di generazione. In streaming. Certe serie tv hanno una vita particolare., complice la pandemia e un certo passaparola tra appassionati, ha fatto il giro del mondo: dagli Stati Uniti, dove era disponibile su HULU, ben prima di arrivare in Italia, nel 2020. Qualche mese dopo (da aprile a luglio) ci ha pensato il defunto servizio streaming StarzPlay a portarla da noi, e ampliare così il bacino d'utenza della serie tratta dall'omonimo romanzo di Sally Rooney. Decaduta la piattaforma, è toccato arenderla nuovamente disponibile insieme all'altro titolo tratto da un libro della scrittrice, ovvero Conversations with Friends, uscendo dal catalogo per .