Monte San Biagio celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Salsiccia

Un weekend all’insegna del gusto econvivialitàDopo lo slittamento a causa del maltempo,Sanè pronta ad accogliere residenti e visitatori per l’edizione 2025“Mi Sa di Buono”, in programma il 12 e 13 aprile nel centro storico del borgo lepino. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Wake Up in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, promette due giorni di autentico folclore, gastronomia e divertimento per grandi e piccini.Sabato: aperture, musica eIl sabato si aprirà alle 18:00 con l’inaugurazione di mostre fotografiche curate da Unitre Fondi, Bart Studio, Silvia Persichino, Massimo Daniele e Ciro Gallicola. A seguire, alle 19:00, il simbolico taglio del nastro darà il via ufficiale agli stand enogastronomici e artigianali, protagonistimanifestazione.