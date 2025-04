Riunione sul Ponte sullo Stretto di Messina | Salvini incontra Ciucci per coordinare i lavori

Riunione presso la società Stretto di Messina dove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato della società, Pietro Ciucci. Lo spiega una nota del Mit. Sono state analizzate, tra l'altro, le attività in corso legate alle previste comunicazioni all'Unione Europea - grazie all'approvazione in consiglio dei Ministri del cosiddetto 'report Iropi', alla definizione del Piano economico finanziario, all'Accordo di programma che definisce gli impegni tecnici e finanziari dei firmatari (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero dell'Economia e delle finanze, regione Calabria, regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana, Anas e Società Stretto di Messina) per il miglior coordinamento e sincronizzazione dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti.

