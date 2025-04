RTL 102 5 SEMPRE PRIMA ANCHE SUI SOCIAL A MARZO 2025 VOLANO VIDEO VIEWS E INTERACTIONS

PRIMA radio d'Italia vola ANCHE sui SOCIAL nel mese di MARZO 2025 confermando il PRIMAto. Il dato è relativo alla classifica di Sensemakers, pubblicata da PRIMAonline sulle radio più attive sui SOCIAL. Nella classifica vengono presi come riferimenti VIDEO VIEWS e INTERACTIONS nel mese di MARZO 2025. Come fa sapere "PRIMA on line": RTL 102.5 è al primo posto sia per VIDEO VIEWS che per interazioni". Il dato è altissimo: 18 milioni di VIDEO e 4,1 milioni di INTERACTIONS. Questo testimonia il grande lavoro della PRIMA radio d'Italia, che pubblica in tempo reale contenuti esclusivi, direttamente dai programmi di RTL102.5, ma ANCHE notizie e VIDEO virali. Una squadra di speaker che, sette giorni su sette, racconta ANCHE sui SOCIAL il Paese intercettando tendenze, riproponendo le interviste a tutti gli ospiti che sono in diretta su RTL 102.

