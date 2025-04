Ilprimatonazionale.it - Produttività ferma, salari bassi: l’Italia sconta un sistema bloccato

Roma, 11 apr – Perché in Italia si guadagna poco? La risposta non è solo nella narrazione stanca della “crisi”, del “precariato” o della “globalizzazione”. La verità è cheha un serio problema strutturale: ladel lavoro èda oltre vent’anni. E in economia, chi produce poco, guadagna poco. Punto.In Italia isono dovuti alla bassaSecondo un recente studio dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani la crescita degli occupati tra il 2022 e il 2024 è concentrata principalmente nei settori a bassa. Secondo i dati di contabilità nazionale, gli occupati in Italia sono aumentati del 3% tra il quarto trimestre del 2022 e il quarto trimestre del 2024, mentre la crescita del Pil reale nello stesso periodo si èta all’1,1%.