Internews24.com - Infortunio Dimarco, oggi il rientro completo in gruppo? Ad Appiano Gentile filtra quella sensazione…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneilin? Adsensazione. Il punto sull’infermeriaFedericodovrebbe ormai aver smaltito l’ultimoche gli ha fatto saltare la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ieri l’esterno dell’Inter ha svolto metà allenamento in, secondo i piani dello staff medico nerazzurro, dovrebbe avvenire il. Ad aggiornare su quelle che sono le sensazioni dain vista dell’allenamento che sarà nel pomeriggio, è il giornalista Andrea Pavanti, in collegamento per Sky Sport.– «Recuperi che possono essere importanti e che poi verificheremo nell’allenamento dipomeriggio, come può essere Federico: che ieri ha svolto metà allenamento cole sedovesse implementare facendolo tutto, quindi anche la parte tattica, sarebbe a disposizione per la partita di domani.