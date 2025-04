Movieplayer.it - Monster e Akira, i due autori Naoki Urasawa e Katsuhiro Otomo sono pronti a lavorare insieme

ha rivelato di recente chepotrebbe avere un'ultima opera in lavorazione.E potrebbe proprio essere in collaborazione con lui. In una recente intervista a RealSound,, maestro della narrazione thriller con capolavori comee Pluto - ha lasciato intendere che potrebbe esserci uno spiraglio per una collaborazione con, il visionario autore dietroe il loro progettoQuandoha chiesto ase avesse intenzione di tornare a disegnare, la risposta è stata tutt'altro che un rifiuto: "Non ho escluso la possibilità". A quel punto, il creatore di 20th Century Boys si è offerto di affiancarlo: "Se ci fosse occasione, sarei felice di aiutarti". Una frase che pesa come inchiostro .