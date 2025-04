Desertificazione bancaria si aggravano i numeri in Toscana Allarme della Cgil

aggravano i numeri della Desertificazione bancaria in Toscana. Secondo gli ultimi dati Bankitalia prosegue la riduzione degli sportelli bancari nella nostra regione nel 2024 (-2,7 per cento) complessivamente in linea con il dato nazionale (-2,4 per cento) mentre è stabile il dato relativo ai dipendenti. Si segnala che su base nazionale si consolida la concentrazione delle filiali nel nord Italia (58%) soprattutto nelle regioni di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.Per Paolo Cecchi (segretario generale Fisac Cgil Toscana) "prosegue inesorabile, e con percentuali ormai stratificate, il calo continuo degli sportelli bancari in regione; scelta che penalizza territori e cittadinanza in specie nelle aree interne. Siamo preoccupati per il prossimo e presumibile avvio di una serie di operazioni di accorpamenti tra le aziende di credito (visto le Ops già presentate) che presumibilmente accelereranno il fenomeno della Desertificazione delle filiali".

