Dazi USA | impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell' UE entro il 2027

dello sull'impatto dei Dazi statunitensi, il Pil degli Stati Uniti si ridurrebbe dallo 0,8 all'1,4% entro il 2027. L'impatto negativo sull'Ue sarebbe inferiore a quello degli Stati Uniti, circa lo 0,2% del Pil. Se i Dazi fossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l'Ue, l'1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Varsavia. Quotidiano.net - Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027 Leggi su Quotidiano.net "Secondo le nostre ultime simulazioni con un moo sull'deistatunitensi, il Pilsi ridurrebbe dallo 0,8 all'1,4%il. L'sull'Ue sarebbe inferiore a quello, circa lo 0,2% del Pil. Se ifossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l'Ue, l'1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine'Eurogruppo a Varsavia.

