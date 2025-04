Gqitalia.it - Google Pixel 9a è l'Android più intuitivo, intelligente e funzionale che puoi acquistare a meno di 600 euro

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.9a segna un nuovo capitolo nella gamma a di, e questa volta lo fa con un equilibrio perfetto tra accessibilità e prestazioni premium. In un mercato sempre più affollato di smartphone che promettono rivoluzioni, spesso mantenute solo in parte,continua a distinguersi per coerenza e affidabilità. Il9a è una ventata di aria fresca nella fascia media, con un design curato, una fotocamera che sfida modelli ben più costosi, una batteria longeva e l’ultima evoluzione dell’intelligenza artificiale.Se nel 2025 i telefoni di fascia alta supereranno facilmente la soglia dei 1.000e con i nuovi dazi potrebbero persino toccare i 2.