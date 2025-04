Lanazione.it - BVLG: un ruolo cruciale nel sostegno e per lo sviluppo del territorio.

Leggi su Lanazione.it

Direttore Generale, laè da sempre vicina al. Come definisce ildella banca nella comunità di interesse? La nostra banca ha sempre avuto una visione che va oltre la semplice attività bancaria. Il nostro impegno non è solo verso i soci, ma verso l’intera comunità di interesse, che comprende istituzioni locali, imprese, cittadini e tutti coloro che interagiscono con noi. Il nostroè essere un punto di riferimento per il, contribuendo alloeconomico e sociale. Lanon è solo una banca, ma un attore diper la nostra terra. In che modo la partecipazione della comunità di interesse si traduce in valore per la banca e il? La partecipazione della comunità è fondamentale perché ci permette di avere una visione condivisa delle esigenze del