Regione oltre 500 organi trapiantati nel 2024 in Emilia Romagna Nel primo trimestre numeri in aumento

2024 di ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero di organi trapiantati superiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all'anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i donatori.

Comunicato Regione: Sanità. Oltre 500 organi trapiantati nel 2024 in Emilia-Romagna, e nel primo trimestre 2025 aumentano, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sia i trapianti (141, +10) sia i prelievi di cornee (607, +44). Oggi la Giornata nazionale. Oltre 500 trapianti in Emilia-Romagna nel 2024: in crescita anche i dati del 2025. Oltre 500 organi trapiantati nel 2024 in Emilia Romagna. E nel primo trimestre numeri in aumento.

