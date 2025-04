Il regime iraniano condanna i registi de Il mio giardino persiano

I registi Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, che hanno raccontato nello splendido Il mio giardino persiano la storia di una donna anziana in cerca di amore e nella sua quotidianità senza velo sono stati condannati dall'ignobile regime degli ayatollah.

