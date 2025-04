Puntomagazine.it - I Rangers volano in finale: 5-2 al Quarto, ora lo spareggio decisivo per la promozione

Leggi su Puntomagazine.it

Nell’ultima partita di campionato contro ilhanno vinto 5- 2. Una match combattuto col mal tempoDomenica 6 aprile isono scesi in campo per affrontare ilin una partita intensa e combattuta tra due squadre di grande valore. Nonostante un improvviso peggioramento del meteo neldel primo tempo, entrambe le formazioni sono rimaste concentrate e determinate.Il match si è concluso con una netta vittoria per 5-2, accolta con entusiasmo dal pubblico sugli spalti. Con questa vittoria, iconquistano l’accesso allaper la terza stagione consecutiva: un traguardo che conferma il valore e la costanza del gruppo.La sfida decisiva si giocherà domenica 13 aprile alle ore 16 presso lo stadio Bisceglie di Aversa contro il Pasquale Foggia. In palio c’è la: in caso di vittoria, isaliranno di categoria.