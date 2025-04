Schifani Risorse per le imprese siciliane che non possiamo sprecare

Risorse per l’innovazione delle imprese siciliane che non dobbiamo né possiamo sprecare, lo faremo con grande senso di responsabilità”. Così il presidente della Regione Renato Schifani ad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.“Abbiamo vissuto l’anno scorso un momento di crescita economica non indifferente dovuta a vari sforzi, alla semplificazione delle procedure che abbiamo impresso con la riforma della Commissione Tecnico-Specialistica, che ha consentito a chi vuole investire di avere dei pareri in tempi non dico immediati ma in tempi normali. Prima non era così, abbiamo semplificato le regole di questa commissione abbiamo impresso alle dirigenze anche con appelli a volte un po’ pesanti da parte del sottoscritto per stimolarli di darsi dei ritmi più veloci, di essere più decisionali e più decisionisti ed assumersi le proprie responsabilità perché in un sistema burocratico come quello nazionale a volte conta più un direttore che un assessore”. Unlimitednews.it - Schifani “Risorse per le imprese siciliane che non possiamo sprecare” Leggi su Unlimitednews.it AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Abbiamo delleper l’innovazione delleche non dobbiamo né, lo faremo con grande senso di responsabilità”. Così il presidente della Regione Renatoad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.“Abbiamo vissuto l’anno scorso un momento di crescita economica non indifferente dovuta a vari sforzi, alla semplificazione delle procedure che abbiamo impresso con la riforma della Commissione Tecnico-Specialistica, che ha consentito a chi vuole investire di avere dei pareri in tempi non dico immediati ma in tempi normali. Prima non era così, abbiamo semplificato le regole di questa commissione abbiamo impresso alle dirigenze anche con appelli a volte un po’ pesanti da parte del sottoscritto per stimolarli di darsi dei ritmi più veloci, di essere più decisionali e più decisionisti ed assumersi le proprie responsabilità perché in un sistema burocratico come quello nazionale a volte conta più un direttore che un assessore”.

Schifani “Risorse per le imprese siciliane che non possiamo sprecare”. Attività produttive, l’annuncio: 1,5 miliardi per le imprese VIDEO. Caro mutui, ok a graduatoria Irfis. Schifani: «Sostegno concreto a oltre 4.800 imprese siciliane. Caro mutui, ok a graduatoria Irfis. Schifani: «Sostegno a oltre 4.800 imprese siciliane». Fondi Ue, Poc cresce a 2,56 miliardi. Schifani: «Forte impulso per rafforzare l'economia siciliana. Caro mutui, ok a graduatoria Irfis. Schifani: "Sostegno a oltre 4.800 imprese siciliane". Ne parlano su altre fonti

Attività produttive, Tamajo: “Da fine maggio i primi bandi: sul piatto 1,5 miliardi per le imprese siciliane” - «Il mio assessorato ha un miliardo e mezzo da spendere. Si tratta di risorse provenienti da fondi Fesr, Fsc e Poc e l’obiettivo è chiaro: trasformare queste risorse in opportunità concrete per le impr ... (scrivolibero.it)

Sicilia, un bazooka per le imprese messe in ginocchio da crisi e dazi - (Teleborsa) - Arriva per le imprese siciliane un sostegno contro la crisi e la guerra dei dazi, un mix di risorse finanziarie messo sul piatto dalla Regione e consulenza offerta da una task force di a ... (finanza.repubblica.it)

Oltre un miliardo per le imprese siciliane, Tamajo promette: "A fine maggio i primi bandi" - L'assessore regionale alle Attività produttive è intervenuto nel corso di un incontro alla Camera di commercio spiegando gli obiettivi del lavoro fatto con il direttore generale Dario Cartabellotta ... (palermotoday.it)