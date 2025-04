' Tarocchi in Arte' musica e molto altro nel fine settimana della Piccola Galleria Resistente

fine settimana, due appuntamenti speciali alla Piccola Galleria Resistente. Venerdì 11 aprile, dalle 19, arriva Teresa Capasso per parlare di Tarocchi e Arte, per ricordare Salvador Dalì. "Daremo spazio al dialogo - spiegano gli organizzatori - che l'Arte apre sui simboli e sui. Napolitoday.it - 'Tarocchi in Arte', musica e molto altro nel fine settimana della Piccola Galleria Resistente Leggi su Napolitoday.it Questa, due appuntamenti speciali alla. Venerdì 11 aprile, dalle 19, arriva Teresa Capasso per parlare di, per ricordare Salvador Dalì. "Daremo spazio al dialogo - spiegano gli organizzatori - che l'apre sui simboli e sui.

Scoprire le origini italiane e rinascimentali dei tarocchi. Ma non dite cartomanzia - La mostra londinese "Tarot. Origins and Afterlives" al Warburg Institute chiude a fine mese. Ma arriverà anche in Italia, dice la co-curatrice Martina Mazzotta. Tesori occulti che non predicono il fut ... (ilfoglio.it)