Olimpiadi digitali dei diritti umani il liceo Galileo Galilei si piazza al secondo posto

Galileo Galilei si aggiudicano il secondo posto nelle Olimpiadi digitali dei diritti umani in lingua inglese. Si è conclusa la quarta edizione della competizione organizzata dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con l’istituto Sandro Pertini di Lucca. Palermotoday.it - Olimpiadi digitali dei diritti umani, il liceo Galileo Galilei si piazza al secondo posto Leggi su Palermotoday.it Gli studenti delsi aggiudicano ilnelledeiin lingua inglese. Si è conclusa la quarta edizione della competizione organizzata dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con l’istituto Sandro Pertini di Lucca.

