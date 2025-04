Milanotoday.it - Il pub milanese (famosissimo) che ha tutti in nero, le urla, i turni massacranti: Charlotte Matteini e le balle sui giovani "scansafatiche"

Leggi su Milanotoday.it

"Ho lavorato come cameriera in unpub di Milano che ogni sera macinava incassi da capogiro. Eravamo tutte in. Sette cameriere, tutte senza contratto, a 35-40 euro a serata per otto o dieci ore di lavoro in cui dovevamo alternarci tra il servizio ai tavoli e la cucina, per.