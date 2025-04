Sampdoria-Cittadella mister Dal Canto | Servono 2 vittorie nelle prossime 6 Equilibrio ed attenzione fondamentali al Ferraris

nelle ultime due visite allo stadio di Marassi. Il Cittadella di Dal Canto torna in campo sabato alle 17:15 in terra ligure contro la rivoluzionata Sampdoria di Chicco Evani, quarto tecnico stagionale in casa doriana, subentrato a Semplici dopo il tracollo. Padovaoggi.it - Sampdoria-Cittadella mister Dal Canto: «Servono 2 vittorie nelle prossime 6. Equilibrio ed attenzione fondamentali al Ferraris» Leggi su Padovaoggi.it Sognando il colpaccio. Esattamente comeultime due visite allo stadio di Marassi. Ildi Daltorna in campo sabato alle 17:15 in terra ligure contro la rivoluzionatadi Chicco Evani, quarto tecnico stagionale in casa doriana, subentrato a Semplici dopo il tracollo.

VIDEO | Citta-Carrarese 0-0, Dal Canto si tiene stretto il punto e guarda alla Sampdoria. In Serie B sono saltate due panchine (di nuovo) nello stesso giorno. Cittadella, mister Dal Canto: «Contro la Samp poco spazio per gli errori. Difesa a 3? Voglio una squadra che si senta solida». Cittadella - Sampdoria, Dal Canto: "Rigore? Se l'arbitro ha deciso così avrà avuto le sue ragioni". Cittadella è il momento di reagire? Scoglio Sampdoria, Dal Canto ha bisogno di punti. Samp tra turnover ed esigenze di continuità: alle 20.30 sfida al Cittadella. Ne parlano su altre fonti

Probabile formazione Cittadella, le possibili scelte del tecnico Alessandro Dal Canto contro la Sampdoria di Alberico Evani - Probabile formazione Cittadella, ecco quali saranno le possibili scelte del mister Alessandro Dal Canto contro la Sampdoria di Evani La Sampdoria ospiterà al Ferraris sabato 12 aprile alle ore 17:15 i ... (sampnews24.com)

Sampdoria, il Cittadella è la bestia nera della squadra blucerchiata: ecco il motivo - Sampdoria, il Cittadella è la bestia nera della squadra blucerchiata in questa stagione. Ecco il perché Si avvicina Sampdoria–Cittadella, sfida valida per la 33a giornata di Serie B in programma sabat ... (informazione.it)

Verso Sampdoria-Cittadella, Alberico Evani a Bogliasco ancora senza M’Baye Niang. Il report - In vista della sfida di sabato tra Sampdoria e Cittadella, Alberico Evani a Bogliasco ancora senza M'Baye Niang che ha svolto allenamento differenziato La Sam ... (clubdoria46.it)