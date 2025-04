Zonawrestling.net - AEW: Possibile chiusura del capitolo ROH per Chris Jericho

potrebbe aver concluso, di nuovo, la sua esperienza con Ring of Honor. Dopo aver perso il ROH World Championship ad AEW Dynasty,ha detto ai fan che si sarebbe “preso una pausa”. Anche se non è chiaro se sparirà del tutto dalla programmazione televisiva della AEW, fonti vicine alla situazione riferiscono che“dovrebbe allontanarsi in gran parte da Ring of Honor” una volta conclusa la sua faida attuale con Bandido.Secondo i piani interni riportati da Fightful Select, questo recente run in ROH è sempre stata pensata come temporanea.è pronto a tornare in tour con i Fozzy, ma con una sola data prevista nel calendario, potrebbe comunque fare apparizioni a AEW Dynamite se necessario. Quindi non escludete completamente di rivedere “The Ocho” in azione, semplicemente, non aspettatevelo sotto il marchio ROH.