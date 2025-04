Avvistato un lupo nel parco delle Groane | non succedeva da 100 anni

parco delle Groane, all'altezza del frutteto di Ceriano Laghetto, che una squadra di volontari Aib (antincendio boschivo) del parco è riuscita a immortalare un giovane esemplare di lupo: era da 100 anni che non succedeva.Dopo essere stato Avvistato, l'animale ha attraversato. Monzatoday.it - Avvistato un lupo nel parco delle Groane: non succedeva da 100 anni Leggi su Monzatoday.it È nel cuora del, all'altezza del frutteto di Ceriano Laghetto, che una squadra di volontari Aib (antincendio boschivo) delè riuscita a immortalare un giovane esemplare di: era da 100che non.Dopo essere stato, l'animale ha attraversato.

Un lupo nel Parco delle Groane: tra Ceriano Laghetto e dintorni, avvistamento dopo oltre 100 anni. Avvistato un lupo nel Parco delle Groane tra Solaro e Cesate: "Segnale positivo per la biodiversità". Dal bosco allo schermo: lupo avvistato a Solaro protagonista su Tg1 e Tgr Lombardia. Il ritorno dei lupi nelle Groane "Non escludiamo incontri ravvicinati". Ne parlano su altre fonti

Un lupo nel Parco delle Groane: tra Ceriano Laghetto e dintorni, avvistamento dopo oltre 100 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Lupo avvistato tre volte a Milano in poche settimane, cosa fare in caso di incontro ravvicinato - Un lupo si aggira in centro a Milano: è il terzo avvistamento in poche settimane. Ecco cosa fare in caso di incontro con l'animale ... (virgilio.it)

Cogliate: completata la bonifica dell’incendio nel Parco delle Groane - Sono state completate le operazioni di bonifica dell’incendio che nella tarda serata di ieri ha devastato una vasta area boschiva nel Parco delle Groane, nei pressi del canile. Cogliate. (mbnews.it)