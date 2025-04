Milanotoday.it - Fridays for future, in 200 al corteo a Milano per clima e pace: "Non c’è futuro senza resistenza climatica"

Leggi su Milanotoday.it

Partito ildifor. Circa 200 persone si sono mosse da Largo Cairoli per raggiungere l'Arco della. Tantissimi i giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla camminata per il, preannunciata sui canali social del movimento ispirato da Greta Thunberg. In.