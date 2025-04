Ilfoglio.it - I ciclisti d’altri tempi, il Guttalax e il metodo Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Non ho niente contro i, giuro. Anzi sono nella tipica condizione di poter dire “ho anche tanti amici”. Anzi andavo in bicicletta anch’io, e seguivo con distratta passione, ma fino aiin cui al massimo si mettevano in testa una bandana. Pirati che pedalavano “senza casco e occhiali a nasconderci il volto”, come ha detto al Corriere Beppe Saronni. Da quando hanno gli occhialoni, sono diventato credente ma non praticante. Saronni parla ovviamente della rivalità con Francesco Moser. Ecco, io ho tanti amicima non ho mai saputo scegliere chi mi stesse più antipatico tra i due. Ma ieri Saronni ha raccontato una storia assurda,, e l’ho trovato retroattivamente molto simpatico. Era al Giro d’Italia del 1983, era la Maglia rosa, cioè come direbbeera quello a cui tutti dovevano baciare il culo.