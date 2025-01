Lapresse.it - Terzo mandato, De Luca attacca il governo: “Decisione contra personam”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Campania, Vincenzo De, è intervenuto in conferenza stampa all’indomani delladeldi impugnare la legge della Regione sul. Nella sala “De Santis” di Palazzo Santa Lucia gremita di giornalisti il governatore campano ha puntato il dito contro l’esecutivo sottolineando che “è del tutto evidente che ladelè ‘’. Nel nostro caso la legge non è uguale per tutti. È qualcosa di vergognoso il modo in cui è stato calpestato questo principio costituzionale”.La citazione di Wojtyla: “Non abbiate paura degli elettori”“La motivazione che avevano” nelper decidere di impugnare la legge della Regione Campania sul“era una motivazione di paura politica. Mi è tornato l’appello caloroso di Papa Wojtyla e che io rivolgo al: non abbiate paura.