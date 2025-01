Lapresse.it - Pensioni: Durigon, Lega si opporrà in ogni modo ad aumento età

Milano, 10 gen. (LaPresse) – “Me la sento di dire tranquillamente che comenoi ci opporremo in qualsiasia questodi ulteriori tre mesi, come ci siamo opposti ai tre mesi di finestre chetanto vengono inseriti in qualche contesto”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della, Claudio, a SkyTg24 Economia, rispondendo a una domanda sull’di tre mesi per accedere alla pensione. “Questa è la mia posizione di governo”, ha aggiunto.