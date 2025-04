Sport.quotidiano.net - Bodo/Glimt-Lazio a rischio, la neve potrebbe far saltare i quarti di Europa League

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 aprile 2025 – Il meteo mette ala partitache dovrebbe giocarsi oggi pomeriggio alle ore 18.45. Il match deidi finale dirischia infatti dia causa della tempesta diche per tutta la notte non ha dato tregua. La città norvegese di 50mila abitanti oltre il circolo polare artico si è infatti svegliata sotto una coltre die con venti che fanno calare ulteriormente la temperatura. Se quella ufficiale è zero, quella percepita risulta molto più bassa. Non dovrebbero esserci invece problemi per i giocatori in campo dal momento che l'Aspmyra Stadion è dotato di un sistema di riscaldamento interno. In mattinata la Uefa, i due club e le autorità locali si sono riuniti per fare il punto della situazione e decidere se rinviare il match.