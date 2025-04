Thesocialpost.it - Usa, psicosi 20 aprile: “Trump proclamerà la legge marziale”. Negli Stati Uniti regna il caos

Leggi su Thesocialpost.it

Il 20, giorno in cui il presidente Donalddovrebbe ricevere un rapporto sulla situazione dei migranti al confine con il Messico, è al centro di una vera e propriacollettiva. Non esiste alcuna prova tangibile, ma sui social circolano ipotesi sempre più distorte che parlano della possibile proclamazione della, un passo che sarebbe drammatico e senza precedenti per la più grande democrazia del mondo.Nel, i social si scatenano: le “fake progressiste”Paura e incertezza hanno trovato terreno fertile sui social media, dove l’hashtag #martiallaw ha registrato decine di migliaia di interazioni in poche ore, in particolare su piattaforme come TikTok e Facebook. Nonostante non ci siano segnali concreti che possano giustificare tali timori, la spirale di ansia si è alimentata in modo incontrollato, alimentata da un cocktail di voci, fake news e allarmismi, in gran parte rilanciati da account progressisti che sembrano trarre linfa dalla confusione.