"Sono tanto fiera di te" la dolce lettera di Belen Rodriguez per i 12 anni del figlio Santiago

De Martino ha compiuto 12ieri, 9 aprile, e mammaha voluto fargli arrivare i suoi auguri via social; postando un’immagine del bambino addormentato, la showgirl argentina attualmente impegnata nella co-conduzione di Only fun con i Panpers ha scritto unaper il suo primogenito. “12amore mio, come vola il tempo – scrive– Volevo sapessi chemadi te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”.Tanti i commenti di auguri arrivati sotto il post, fra cui molti vip, come Simona Ventura, la comica Valentina Persia, ma anche la nonna Veronica Cozzani.