Cina-Usa perché i due giganti hanno scelto la guerra commerciale senza limiti

La scelta di Donald Trump di sospendere tutti gli extra-dazi (tranne la tariffa base al 10%) per quasi tutte le nazioni del pianeta alzando invece al 125% l’imposizione sullanella giornata di ieri, è stata la diretta conseguenza della volontà di Pechino di rispondere colpo su colpo all’America. Ora, la mossa della Casa Bianca di esentare buona parte delle economie del pianeta dagli extra-dazi in nome della volontà di trattare ma di escludere ladalle nazioni “graziate” risponde alla logica di portare all’incasso almeno un obiettivo in unache, sinora, non ha dato i risultati sperati in termini di riduzione del debito e incentivazione agli investimenti negli States. Sostanzialmente, gli Usa mandano un segnale: o con noi o contro di noi, via libera al disaccoppiamento (decoupling) dell’industria dalla Repubblica Popolare, mandando un messaggio soprattutto ai grandi Paesi manifatturieri dell’Asia orientale.