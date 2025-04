Cipollini inaugura pista ciclabile in Puglia Ma scoppia la polemica

Cipollini in Puglia sta scatenando più di qualche polemica. L'ex ciclista italiano, uno dei migliori velocisti tra la fine degli anni 90 e inizio 2000, è protagonista di diversi eventi nella regione, tra cui l'inaugurazione di una pista ciclabile sulla tratta Molfetta-Giovinazzo. L'evento celebrerà il completamento di un'opera infrastrutturale frutto . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – L'arrivo di Marioinsta scatenando più di qualche. L'ex ciclista italiano, uno dei migliori velocisti tra la fine degli anni 90 e inizio 2000, è protagonista di diversi eventi nella regione, tra cui l'zione di unasulla tratta Molfetta-Giovinazzo. L'evento celebrerà il completamento di un'opera infrastrutturale frutto .

Cipollini, polemica e attacco del M5S: cosa è successo in Puglia. Mario Cipollini all'inaugurazione di una pista ciclabile e nelle scuole in Puglia, la contestazione. "Condannato per lesioni all'ex moglie". Giovinazzo e Molfetta unite da una nuova pista ciclabile: all'inaugurazione il campione Mario Cipollini. PISTA CICLABILE MOLFETTA-GIOVINAZZO: DOMANI INAUGURAZIONE CON MARIO CIPOLLINI. Automobilismo, al via la 1000 Miglia Experience Italy: nuovo evento italiano Freccia Rossa. Mobilità sostenibile, l'ex campione Mario Cipollini a Bari. La contestazione di Barone (M5S): «Condannato per lesioni nei confronti della moglie». Ne parlano su altre fonti

