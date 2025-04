Dayitalianews.com - Vizzini, i Nas sequestrano il canile municipale: animali tenuti in condizioni precarie

I Carabinieri del NAS di Catania hanno dato esecuzione a una delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone in relazione a delle segnalazioni sulledei cani all’interno deldel comune di.Durante una precedente ispezione, personale dell’ASP aveva impartito alcune prescrizioni al Comune diper risolvere le criticità riscontrate nella struttura, dove i cani venivanoinall’interno di alcuni box senza copertura, senza sistemi di drenaggio e scarico dell’acqua.Al momento del controllo i 61 cani trovati erano nelle stessee in più, nelle varie pozze d’acqua presenti nei box, era pure comparsa un’alga derivata dal prolungato ristagno dell’acqua.Benché nessun animale è stato trovato in scadentidi salute, i cani sono stati trasferiti presso altre strutture autorizzate, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro e affidata alla Poliziadi