La smettano o fuori The Couple Stefania Orlando ha già inquadrato le due concorrenti

Lunedì ha debuttato ufficialmente The, nuovo reality show pronto a tenere compagnia al pubblico con dinamiche infuocate e retroscena inaspettati. Fin dai primi istanti, la tensione non è mancata: tra lacrime, confessioni e qualche battibecco, ihanno dato il via a un’avventura che promette scintille. Il programma ha subito fatto parlare di sé anchedai confini del set, diventando argomento di discussione a Pomeriggio 5, doveha commentato le prime scene mostrate.La ex gieffina, oggi opinionista nel salotto di Myrta Merlino, ha reagito con sarcasmo e una buona dose di schiettezza ai momenti di fragilità di due partecipanti, Elena Barolo e Thais Wiggers. Entrambe, ancora all’inizio del percorso, si sono lasciate andare a un pianto liberatorio che però non ha convinto la