Massimiliano Fedriga aperto al terzo mandato in Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti sul terzo mandato. "La Corte Costituzionale - ha detto - sancisce che le regioni a statuto ordinario devono stare dentro i principi previsti dalla norma nazionale, quindi il limite dei mandati, ed esclude le regioni a statuto speciale, quindi anche il Friuli Venezia Giulia, dal limite dei due mandati. Adesso sarà il Consiglio regionale ad occuparsene, spetterà alla volontà dei consiglieri se approvare il terzo mandato". Quotidiano.net - Massimiliano Fedriga aperto al terzo mandato in Friuli Venezia Giulia Leggi su Quotidiano.net "Mi piace molto fare il presidente di regione e rispondere alla mia terra". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, rispondendo alle domande dei giornalisti sul. "La Corte Costituzionale - ha detto - sancisce che le regioni a statuto ordinario devono stare dentro i principi previsti dalla norma nazionale, quindi il limite dei mandati, ed esclude le regioni a statuto speciale, quindi anche il, dal limite dei due mandati. Adesso sarà il Consiglio regionale ad occuparsene, spetterà alla volontà dei consiglieri se approvare il".

Massimiliano Fedriga aperto al terzo mandato in Friuli Venezia Giulia. Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in visita al Comando Vigili del fuoco di Trieste | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Massimiliano Fedriga e lo sgambetto a Salvini: «Al Viminale Piantedosi fa già un buon lavoro. Massimiliano Fedriga: con noi il Friuli Venezia Giulia è al centro di sostenibilità e innovazione. Friuli, Rizzetto: “No al terzo mandato proposto da Fedriga. In FdI più nomi per guidare la regione”. Fedriga: a Trieste esercizio democratico. Al lavoro sulla legge elettorale. Ne parlano su altre fonti

Massimiliano Fedriga aperto al terzo mandato in Friuli Venezia Giulia - Fedriga risponde sulle possibilità di un terzo mandato, citando la Corte Costituzionale e il ruolo del Consiglio regionale. (quotidiano.net)

Massimiliano Fedriga: la questione del terzo mandato per la Presidenza della Regione Fvg - Il dibattito sul terzo mandato per il presidente Massimiliano Fedriga si intensifica in Friuli Venezia Giulia, con il Consiglio regionale chiamato a decidere sulla modifica delle norme statutarie. (gaeta.it)

Congresso Lega, Fedriga: "Salvini al Viminale sarebbe utile al Paese" - Il presidente del Friuli Venezia Giulia: 'Vannacci? Vicesegretari siano militanti con esperienza' “I vicesegretari saranno nominati dal Segretario federale, sono convinto ci sono moltissime persone di ... (informazione.it)