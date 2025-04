Thesocialpost.it - Controdazi europei, quali prezzi aumentano: l’elenco dei prodotti che si pagheranno di più

L’Unione europea ha approvato oggi la sua prima contromossa ufficiale ai dazi imposti dagli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump. I nuovientreranno in vigore in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il 1° dicembre 2025, con l’obiettivo di lasciare spazio alle trattative diplomatiche.Leggi anche: Dazi, Trump motiva sospensione dazi: “La gente si stava un po’ spaventando”Tariffe al 25% e 10% suUsaLe tariffe previste colpiranno le aziende statunitensi che esportano in Europa, con effetti diretti suial consumo nei Paesi membri, tra cui l’Italia. Le aliquote saranno del 25% per la maggior parte dei beni e del 10% per altri, e riguarderanno sia beni di largo consumo sia componenti industriali.Icoinvolti vanno da motociclette come le Harley Davidson a abbigliamento, calzature,di bellezza, tabacco, e una lunga lista di materiali per l’industria come acciaio, alluminio, plastica, vetro e legno.