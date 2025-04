Napolipiu.com - Tevez e l’infortunio più sciocco di sempre: è successo tutto in bagno | Costretto a un lungo stop

Leggi su Napolipiu.com

piùdi: èina un">Carlospiù assurdo della sua carriera: èin, cosa che lo mise fuori gioco per settimane.Carlosè stato molto più di un semplice attaccante. Ha rappresentato la garra argentina in campo, la lotta, il sacrificio, la fame. In ogni squadra in cui ha giocato – dal Boca Juniors al West Ham, passando per Juventus, Manchester United e Manchester City – l’Apache ha lasciato un’impronta indelebile, fatta di gol, giocate decisive e carattere da vendere.è stato spesso al centro di polemiche, ma è anche stato capace di far ricredere tutti con le sue prestazioni. Alla Juve ha trascinato la squadra in finale di Champions, a Manchester ha fatto impazzire due sponde opposte della città, e al Boca è tornato per amore della maglia, per chiudere il cerchio doveera iniziato.