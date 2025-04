Vittorio Sgarbi in ospedale gli aggiornamenti | La compagna Sabrina Colle e gli assistenti sono sempre con lui

ospedale di Vittorio Sgarbi dovuto a una forte depressione. Nel corso di queste settimane gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute non sono state delle migliori, soprattutto quando a parlare è stata la figlia del critico. Europa.today.it - Vittorio Sgarbi in ospedale, gli aggiornamenti: "La compagna Sabrina Colle e gli assistenti sono sempre con lui" Leggi su Europa.today.it È passato un mese da quando è arrivata la notizia del ricovero indidovuto a una forte depressione. Nel corso di queste settimane glisulle sue condizioni di salute nonstate delle migliori, soprattutto quando a parlare è stata la figlia del critico.

Vittorio Sgarbi in ospedale, gli aggiornamenti: "La compagna Sabrina Colle e gli assistenti sono sempre con lui". Vittorio Sgarbi ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andarlo a trovare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire benvoluta. Vittorio Sgarbi rompe il silenzio dall'ospedale: “Non è isolato, nelle prossime settimane tornerà alle sue attività”. Vittorio Sgarbi ricoverato e alimentato con un sondino, la figlia Evelina è preoccupata: "Situazione pesante". Vittorio Sgarbi sta «molto male» ma «ha accettato di mangiare». "Ho visto Sgarbi in ospedale. Dobbiamo fare il possibile per tirarlo fuori dal pozzo". Ne parlano su altre fonti

Sgarbi e la malattia, cosa ha rivelato Feltri: come sta il critico d’arte - Vittorio Sgarbi continua la sua battaglia contro la malattia, la depressione. Nuovi aggiornamenti sono arrivati da parte di Vittorio Feltri. (msn.com)

Vittorio Sgarbi in ospedale, parla la figlia in tv: "Non pensavo stesse così male" - Evelina Sgarbi è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1: gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del critico d'arte ... (corrieredellosport.it)

Vittorio Sgarbi ancora ricoverato, la figlia Evelina: «Non posso andare in ospedale, chi è intorno a lui non mi fa sentire ben voluta» - Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per depressione. Evelina Sgarbi è tornata a La volta buona da Caterina Balivo per parlare delle condizioni ... (msn.com)