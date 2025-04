Nuove Indicazioni Nazionali Bucalo | No alla guerra tra materie STEM e umanistiche devono convivere INTERVISTA

La senatrice Carmela Bucalo (Fratelli d'Italia) ha ribadito la necessità di valorizzare il latino, la storia, la musica e la letteratura nelle scuole, rispondendo alle critiche di chi teme un ridimensionamento delle competenze digitali e delle lingue straniere.

