Lanazione.it - Si conclude la stagione 2024/25 del teatro comunale Mario Spina

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 aprie 2025 – Si è conclusa mercoledì sera, 9 aprile, con lo spettacolo che ha visto protagonista Veronica Pivetti, la/25 deldi Castiglion Fiorentino. In questi 5 anni l’Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt, diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci, ha traghettato ildi Castiglion Fiorentino dal periodo post-pandemico a oggi, gestendo e curando artisticamente lo stabile teatrale. Sono state 5 stagioni di spettacoli e progetti di rilevante spessore culturale: un mandato che è iniziato a pandemia non ancora conclusa, con la primarealizzata nella primavera 2021. Sono stati programmati: 45 spettacoli, tra, circo contemporaneo, danza,ragazzi, concerti, 8 progetti di residenza creativa con 8 prove aperte al pubblico; un evento speciale - l’incontro nazionale delle residenze artistiche, in collaborazione con Regione Toscana, che ha portato a Castiglion Fiorentino 200 operatori del settore da tutta Italia - e 2 progetti per la comunità, entrambi supportati dal Ministero della Cultura, Risonanze (Extra)Ordinarie, che ha coinvolto il Liceo “Giovanni da Castiglione” sulla lettura ad alta voce, e Rinascimento multimediale, dell’artista visivo Luigi Presicce, a cura di Pietro Gaglianò, che ha coinvolto numerosi artigiani locali.