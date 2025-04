Lookdavip.tgcom24.it - Chi è Amelia Gray, la top model più richiesta del momento

Potremmo chiamarla “nepo baby”, termine in voga da qualche anno per descrivere i “figli di” che fanno carriera. Molti li definiscono “raccomandati”, eppure questi ragazzi ottengono un successo dopo l’altro e fanno carriera nello showbiz. Il nome più hot delHamlin. Nata il 13 giugno 2001 a Los Angeles, è unala americana in forte crescita, figlia degli attori Harry Hamlin e Lisa Rinna. Cresciuta sotto i riflettori grazie alla partecipazione della madre nel reality show The Real Housewives of Beverly Hills, ha iniziato a farsi notare nel mondo della moda sin dalla sua adolescenza. Tolto il cognome, si fa chiamare semplicemente. Ecco perché piace così tanto. L’ascesanel 2017Il debutto in passerella dirisale alla sfilata primavera/estate 2018 di Dennis Basso: su quel catwalk ha avuto l’onore di aprire e chiudere lo show.