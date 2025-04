Tragedia a Scandiano | investita e uccisa una donna di 49 anni da un camion in manovra

Scandiano (Reggio Emilia), 10 aprile 2025 – Una mattina di Tragedia a Scandiano, dove una donna di 49 anni è stata investita e uccisa da un camion in manovra in via della Repubblica. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle otto, quando la donna, che si trovava a piedi, è stata travolta dal mezzo pesante.Immediatamente dopo l'incidente, sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118, ma purtroppo per la 49enne non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dell'Unione Tresinaro Secchia sono giunti rapidamente sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni.La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire con esattezza, e sono in corso le indagini per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. La Tragedia ha sconvolto la comunità locale, che ora attende ulteriori aggiornamenti dalle autorità.

