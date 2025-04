Caos Serie A due arbitri ‘sospesi’ | Non possono più dirigere l’Inter

Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni dell'arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata (in provincia di Napoli) a proposito della possibilità di dirigere una partita degli azzurri. Il fischietto campano si è fatto 'portavoce' di una tematica importante, una questione che non a caso ha scatenato una vera e propria bufera. "Sia io che Fabio Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un'attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa.

