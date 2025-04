Lanazione.it - Scoperta una macelleria clandestina, centinaia di chili di carne sotto sequestro

Manciano (Grosseto), 10 aprile 2025 – A Manciano, durante le attività di controllo sulle aziende agricole e zootecniche relative all’igiene e tracciabilità degli alimenti, i carabinieri forestali di Manciano e il personale medico veterinario dell’Asl Toscana sud est hanno scoperto un sito di macellazione. All’interno delle celle frigorifere era custodita una rilevante quantità dibovina macellata senza alcuna autorizzazione e in un locale non idoneo. Lapriva di “bollatura sanitaria” non era stataposta a visita sanitaria ante e post mortem. Nel laboratorio è stata rinvenuta anche una ingente quantità di prodotti lattiero/caseari e prodotti sezionati a base diin cattivo stato di conservazione in quanto invasi da muffe, con alterazioni di colore ed odore, custoditi in locale con gravi carenze igieniche.