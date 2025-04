Nuovo lutto per Il Paradiso delle Signore | è scomparsa Valentina Tomada

Nuovo lutto per la fiction Rai, Il Paradiso delle Signore. È scomparsa oggi, a soli 55 anni, Valentjna Tomada, celebre anche per i suoi ruoli in Centovetrine.La notizia è stata data sui social dalla collega Emanuela Grimalda: «Non è possibile Valentina! Valentina Tomada Tutto quello che avremmo potuto e non sarà».In un video, pubblicato due settimane fa, Tomada in un video affermava: «Sono tornata, un po' sconquassata, un po' provata, preoccupata ma sempre io. Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio».Valentina Tomada era infatti malata. La sorella Andreina ha aggiunto: «La morte di una sorella è la morte di una parte di sé. Mi hai lasciato menomata, sorella mia, con un vuoto che si può riempire solo di dolore, e che nessuna parola può descrivere.

